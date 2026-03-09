Haberler

Bingöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Bingöl merkezinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkez İnönü Mahallesi Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
