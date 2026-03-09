Bingöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkez İnönü Mahallesi Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı