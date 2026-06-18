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Solhan'da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Solhan'da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolu Solhan-Arakonak yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 ABE 753 plakalı tır ile 23 AEL 450 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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