Bingöl'de Ters Dönme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bingöl merkez Gündoğdu Kavşağı'nda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç refüje çarparak ters döndü. Kaza sonucu 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de refüje çarpan hafif ticari aracın ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Gündoğdu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç refüje çarparak ters döndü. Kazada 1 kişi yakalandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
