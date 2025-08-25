Bingöl'de Ters Dönme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bingöl merkez Gündoğdu Kavşağı'nda kontrolünü kaybeden hafif ticari araç refüje çarparak ters döndü. Kaza sonucu 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, merkez Gündoğdu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç refüje çarparak ters döndü. Kazada 1 kişi yakalandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa