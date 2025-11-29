Haberler

Bingöl'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor

Bingöl'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor
Güncelleme:
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 18 şüpheli yakalandı, çeşitli uyuşturucular ve silahlar ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından süren çalışmalar çerçevesinde suçlulara göz açtırılmıyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 21-28 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranan 18 şüpheli yakalandı. Ayrıca TEM, KOM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Çalışmalarda 8,07 gram kubar esra, 1,55 gram metamfetamin, kaçak sigara ve tütün, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet sahte plakalı aracın ele geçirildiği aktarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
