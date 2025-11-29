Bingöl'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor

Bingöl'de polis ekipleri tarafından süren çalışmalar çerçevesinde suçlulara göz açtırılmıyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 21-28 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranan 18 şüpheli yakalandı. Ayrıca TEM, KOM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Çalışmalarda 8,07 gram kubar esra, 1,55 gram metamfetamin, kaçak sigara ve tütün, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet sahte plakalı aracın ele geçirildiği aktarıldı. - BİNGÖL