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Bingöl'de son hafta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı

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Bingöl'de 30 Ekim-06 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda uyuşturucu, silah ve kaçak maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 55 şüpheliden 27'si tutuklanırken 20'si serbest bırakıldı, 7'sine adli kontrol uygulandı ve 1 kişiye para cezası verildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmada, çok sayı ve miktarda uyuşturucu madde, silah ve kaçak madde ele geçirilirken 27 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü kentte huzur ve güvenin sürmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 30 Ekim-06 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 48,08 gram esrar maddesi, 12,63 gram metamfetamin maddesi, 43,32 gram skunk maddesi, 0,32 gram eroin maddesi, 10 adet payp, 2 adet hassas terazi, 1 adet metal aparat ve 1 adet cam aparat, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 11 paket kaçak sigara, 170 adet kaçak puro, 16 adet elektronik sigara, 2 adet elektronik sigara içmeye yarayan cihaz, 62 paket elektronik sigara kartuşu, 1 adet kesici alet ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Olaylarda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7'sine adli kontrol kararı verildiği, 1 şahsa para cezası uygulandığı ve 27 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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