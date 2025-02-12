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Bingöl'de Şok Uygulamalarda Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Şok Uygulamalarda Esrar Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen şok uygulamasında bir şahsın üzerinden 5,40 gram esrar maddesi ele geçirildi. İlçede yapılan uygulamalarda 205 şahıs ve 63 araç kontrol edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şok uygulamasında bir şahsın üzerinden esrar maddesi ele geçirildi.

Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında takviye ekipleriyle şok uygulama gerçekleştirildi. İlçe merkezinde bulunan cadde, sokak, umuma açık mekan ve metruk binalarda sabit ve seyir halinde yapılan Genç huzur uygulaması neticesinde 8 kafe ve oyun salonu, 3 park bahçe ve 2 çay bahçesi, 205 şahıs 63 araç kontrol edildi. Bir şahıs üzerinden 5,40 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İlçelerde uygulamaların süreceği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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