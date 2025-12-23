Bingöl'deki silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de meydana gelen iki ayrı silahlı saldırı olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen iki silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerce yürütülen detaylı saha çalışmaları neticesinde, kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL