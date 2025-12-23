Haberler

Bingöl'deki silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bingöl'de meydana gelen iki ayrı silahlı saldırı olayıyla ilgili polis, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen iki silahlı saldırı olayıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerce yürütülen detaylı saha çalışmaları neticesinde, kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

