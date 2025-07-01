Bingöl'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Taşlıçay köyünde silah taşıyan şahıslarla ilgili yaptığı operasyonda 2 kişi yakalayıp, 2 tabanca, 2 şarjör ve 12 fişek ele geçirdi.
Bingöl'de silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşlıçay köyü mülki sınırları içerisinde silah taşıyan şahısların olduğu duyumunun alınması üzerine çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 12 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa