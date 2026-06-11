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Serinlemek için girdiği gölette boğulan çocuğun cansız bedeni bulundu

Serinlemek için girdiği gölette boğulan çocuğun cansız bedeni bulundu
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Bingöl'ün Genç ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 13 yaşındaki Metin Çağlayan boğuldu. AFAD ve jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı arama sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 13 yaşındaki Metin Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Genç ilçesindeki Servi Sulama Göleti'nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki Metin Çağlayan, iki arkadaşıyla birlikte gölete gitti. Serinlemek için girdikleri gölette yüzen çocuklardan Metin Çağlayan bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailenin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde olay yerine ulaşan ekipler, arama çalışmalarına başladı. Çalışmalara kapsamında Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nden dalgıç ekibi talep edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan dalgıç ekipleri, sabah saat 05.00 sıralarında Metin Çağlayan'ın arkadaşlarının gösterdiği noktada su altı araması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Metin Çağlayan'ın cenazesi, Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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