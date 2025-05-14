Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca ve Esrar Ele Geçirildi
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarda ruhsatsız tabanca ve esrar maddesi ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince yapılan çalışmada ruhsatsız tabanca ve esrar maddesi ele geçirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5.25 gram reçine esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa