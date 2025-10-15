Haberler

Bingöl'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tüfek ve Esrar Ele Geçirildi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven tesis etmek amacıyla yürüttükleri çalışmada 4 ruhsatsız tüfek, kesici aletler ve esrar maddesi ele geçirdi. 3 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silah ve tüfekler ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmada,

4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kesici alet, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca yine ekipler tarafından 10.56 gram esrar maddesi, 5 bin 405 TL ve 50 Euro ele geçirildi bildirildi. Toplam 3 şahıs hakkında ise adli işlemelere başlandığı aktarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
