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Refüje çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Refüje çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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Bingöl'de kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu araç hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkez Sanayi Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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