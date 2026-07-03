Bingöl'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ile çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 57,59 gram esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 18 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 bin 658 adet kaçak sigara, bin 930 gram nargile tütünü, 9 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 140 adet puro ve 82 kilogram nargile kömürü de ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli veya şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı