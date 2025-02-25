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Bingöl'de Polis Ekiplerinden Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de Polis Ekiplerinden Tabanca Ele Geçirildi
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, kent genelinde yaptığı çalışmalarda 1 adet tabanca ve 15 fişek ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 adet tabanca ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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