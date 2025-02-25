Bingöl'de Polis Ekiplerinden Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 adet tabanca ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL