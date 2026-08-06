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Bingöl'de Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı

Bingöl'de Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BB 6226 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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