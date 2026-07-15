Otomobil ineklere çarptı: 2 yaralı

Bingöl'de otomobilin ineklere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin ineklere çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 inek telef olurken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı