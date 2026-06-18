Bingöl'de otomobilin çarptığı eşek telef oldu
Bingöl-Muş karayolunda seyir halindeki otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı. Kazada eşek telef olurken, araçta maddi hasar oluştu.
Bingöl merkez Simani Mahallesi'nde otomobilin çarptığı eşek telef olurken, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Bingöl-Muş karayolu üzerinde Simani Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı