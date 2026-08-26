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Bingöl'de Bisiklete Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Bingöl'de Bisiklete Otomobil Çarptı: 1 Yaralı
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Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otomobilin bisiklete çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bisiklet sürücüsüne yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl'de Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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