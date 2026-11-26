Bingöl'de oto hırsızlığında yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl'de oto hırsızlığı suçuna yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında 2 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Bingöl'de oto hırsızlığı suçundan yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda oto hırsızlığı suçundan 2 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı