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Bingöl'de öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Bingöl'de öğrencilere trafik güvenliği eğitimi
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere trafik kuralları ve güvenli ulaşım konusunda eğitim verdi. Yaya geçidi, emniyet kemeri ve servis araçları gibi konular ele alındı.

Bingöl'de polis ekiplerince öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları ve güvenli ulaşım konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitimlerde yaya geçitleri ve üst geçitlerin doğru kullanımı, emniyet kemeri ile kask kullanımının önemi, servis araçlarına güvenli iniş ve biniş kuralları ile okul taşıtı kullananların uyması gereken trafik kuralları anlatıldı.

Öğrencilerin trafik bilincinin artırılmasının amaçlandığı eğitimlerde, güvenli trafik kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu. Eğitim sonunda öğrencilerin soruları da ekipler tarafından yanıtlandı.

Trafik güvenliği eğitimlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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