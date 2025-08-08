Bingöl'de Murat Nehri'nde Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Bingöl'de su seviyesinin yükselmesiyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Ardıçdibi köyü Aliçapan mevkiinde Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehir kenarında piknik yapan aile, suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile mahsur kalan 5 kişi, bot yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. - BİNGÖL