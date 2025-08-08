Bingöl'de Murat Nehri'nde Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
Bingöl’ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde piknik yapan bir ailenin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalması üzerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, 5 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.
Olay, Genç ilçesi Ardıçdibi köyü Aliçapan mevkiinde Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehir kenarında piknik yapan aile, suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması ile mahsur kalan 5 kişi, bot yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa