Bingöl'de Murat Nehri'nde Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Bingöl'de Murat Nehri'nde Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl’ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde piknik yapan bir ailenin su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalması üzerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, 5 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Bingöl'de su seviyesinin yükselmesiyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Ardıçdibi köyü Aliçapan mevkiinde Murat Nehri kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehir kenarında piknik yapan aile, suyun yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile mahsur kalan 5 kişi, bot yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.