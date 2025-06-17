Bingöl'de Mayıs Ayında 108 Trafik Kazası: 145 Yaralı

Bingöl'de Mayıs Ayında 108 Trafik Kazası: 145 Yaralı
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Bingöl'de mayıs ayında gerçekleşen 108 trafik kazasında 145 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, en yaygın sürücü hataları arasında trafik şartlarına uymamak ve kurallara riayet etmemek yer aldı.

Bingöl'de mayıs ayında meydana gelen 108 kazada 145 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl'de mayıs ayı kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre kentte meydana gelen 108 kazada hayatını kaybeden olmazken 145 kişi ise yaralandı. 71'i yaralanmalı, 37'si ise maddi hasarlı trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak. Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak. Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak. Taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek. Alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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