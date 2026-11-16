Bingöl'de mantardan zehirlenen ailede 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bingöl'de mantardan zehirlenen 5 kişilik aile ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Gözeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mantar yedikten sonra zehirlenen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı