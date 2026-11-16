Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl'de mantardan zehirlenen ailede 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de mantardan zehirlenen ailede 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Gözeler köyünde mantar yedikten sonra zehirlenen 5 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından sağlık ve UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aileden 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Bingöl'de mantardan zehirlenen 5 kişilik aile ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Gözeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mantar yedikten sonra zehirlenen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de vurulan tanker saldırıyı bildirmeden İstanbul Boğazı'ndan geçmeye çalıştı

Vurulduğunu bildirmedi, Boğaz'dan geçecekti! Son anda durduruldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlginç kovalamaca kamerada! Şüpheli kaçtı, polis lahana yüklü traktöre atladı

Şüpheli kaçtı, polis lahana yüklü traktöre atladı! Film sahnesi gibi
Epstein'ın otopsi dosyasını inceleyen adli tıp uzmanı: İntihar değil cinayet, boynunda tırnak izleri var

Epstein'le ilgili olay iddia: Boynunda izler var
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti19

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti

Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var

Afrodit bombayı patlattı! Her şeyi anlatacak
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?

Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
ABD'de dev bankaların ardından Microsoft'ta da erişim sorunu yaşanıyor

Önce dev bankalar, şimdi de Microsoft! ABD'de krizler bitmiyor

Beyoncé 100. Grammy adaylığına ulaştı: Zirvede 11 adaylıkla Raye var

100. kez aynı ödüle aday gösterildi