Bingöl'de Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen olayda, Murat Nehri'nde suların yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Meşe Dalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kalehan Barajı'nın kapaklarının kontrollü bir şekilde açılmasıyla Murat Nehri'nde sular yükseldi. Bu sırada nehir kenarında bulunan 4 kişi oluşan adacıkta mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla nehre giren ekipler, 4 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. - BİNGÖL

