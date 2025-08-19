Bingöl'de Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Bingöl'de suların yükselmesi ile oluşan adacıkta mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, Genç ilçesi Meşe Dalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kalehan Barajı'nın kapaklarının kontrollü bir şekilde açılmasıyla Murat Nehri'nde sular yükseldi. Bu sırada nehir kenarında bulunan 4 kişi oluşan adacıkta mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla nehre giren ekipler, 4 kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. - BİNGÖL