Kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı

Bingöl'de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yan yattığı kazada 16 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Karlıova karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi tedavi edilmek üzere Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BİNGÖL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Erzurum'dan Bingöl istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 19.45 sularında Karlıova Sudurağı köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve sis sebebiyle devrilmiştir. Kazada 16 vatandaşımız yaralanmış olup hayati tehlikeleri olmamakla birlikte tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Kazaya üzülmekle beraber can kaybımızın olmaması tesellimizdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, her birine acil şifalar diliyorum" dedi.