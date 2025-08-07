Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Zanlı Yakalandı
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, yürütülen operasyonla ruhsatsız silah taşımak ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan iki zanlıyı yakaladı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik 06 Ağustos 2025 günü yapılan titiz çalışmalar sonucunda; Karlıova ilçe kırsalında 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma ve Taşıma veya Bulundurma' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahıs yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne, Solhan ilçe kırsalında ise 'Kasten Yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

