Bingöl'de Kayıp Alzheimer Hastasının Cansız Bedeni Bulundu

Bingöl'de Kayıp Alzheimer Hastasının Cansız Bedeni Bulundu
Güncelleme:
Bingöl'de 4 gündür kayıp olan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Hacı Fehmi Uzunboy'un cansız bedeni, evinden çıktıktan sonra bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bingöl'de 4 gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Hacı Fehmi Uzunboy'un cansız bedeni, merkeze bağlı Dügernan köyü kırsalında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Dügernan köyünde yaşayan 70 yaşındaki alzheimer hastası Hacı Fehmi Uzunboy, 4 gün önce evden çıktı ve bir daha haber alınmadı. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucundan Uzunboy'un cansız bedeni köye yakın bir arazide bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Uzunboy'un vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlendi. Şahsın cansız bedenin otopsi işlemleri için Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

