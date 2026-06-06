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Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
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Bingöl'de polis ekipleri, 'kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden biri adli kontrolle serbest kalırken diğeri tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından, "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarıyla bağlantılı 2 kişi yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarıyla bağlantılı 2 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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