Bingöl'de aranan şüpheli yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kasten öldürme suçundan aranan bir şahsı yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada "Kasten Öldürme" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, "Kasten Öldürme" suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
