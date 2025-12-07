Bingöl'de aranan şüpheli yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada "Kasten Öldürme" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, "Kasten Öldürme" suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL