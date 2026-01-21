Bingöl'de karla mücadele çalışmaları gece gündüz sürüyor
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında, İl Özel İdaresi'nin 110 personel ve 53 araçla yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Zorlu kış koşullarına rağmen ekipler, yoğun tipi altında yolları açmaya çalışıyor.
Meteorolojinin uyarı verdiği Bingöl'de kar yağışı 2 gün boyunca etkili olurken, kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi 110 personel ve 53 araç ile sahaya çıktı. Ekipler, zorlu kış şartlarında gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun tipi ve zaman zaman etkisini artıran soğuk hava, çalışmaları yer yer zorlaştırsa da ekiplerin sahadaki mücadelesi devam ediyor. - BİNGÖL
