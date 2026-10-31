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Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Bingöl'de kaçakçılıkla mücadele çalışmasında 250 paket gümrük kaçağı sigara, 360 dal makaron ve 20 puro ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheliye 5607 sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapıldı.

Bingöl'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, çok sayıda ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 250 paket gümrük kaçağı sigara, 18 paket içerisinde toplam 360 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 4 paket içerisinde 20 adet puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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