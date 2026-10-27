Bingöl'de jandarma çalışmasında 4 kişi tutuklandı, 39 olaya müdahale edildi

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Bingöl'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak tutuklandı. Çeşitli suçlara yönelik çalışmalarda ise 39 olaya müdahale edilirken, 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı. Şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aynı tarihlerde Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar kapsamında 39 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda 361 gram kubar esrar, 22 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 210 kilogram tütün, 31 kilogram nargile tütünü, 9 bin 800 boş makaron ve 6 bin 260 dolu makaron ele geçirildi.

Ayrıca 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılarak GÖKSEM'e teslim edildi. Söz konusu olaylarda 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı