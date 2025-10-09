Bingöl'de İneğin Başını Korkuluklara Sıkıştığı Olayda İtfaiye Kurtardı

Bingöl'ün Genç ilçesinde başı parkın demir korkuluklarına sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Bingöl Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Sahipli olduğu öğrenilen inek, başını demir korkuluklara sıkıştırınca çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kesici yardımıyla kısa sürede müdahale ederek ineği zarar vermeden kurtardı. Başarılı bir şekilde tamamlanan kurtarma operasyonunun ardından inek sahibine teslim edildi. Vatandaşlar, özverili çalışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler. - BİNGÖL