Haberler

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

Sözde fenomen için hesap zamanı

Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak

Türkiye'nin yanı başına ABD savaş uçakları konuşlanıyor
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Fenerbahçe'nin rakipleri karşılaştı! 4-0'lık skorla tura göz kırptılar

F.Bahçe'nin diğer turdaki rakipleri karşı karşıya geldi! İşte sonuç
Trump-Burnham zirvesinin perde arkası ortaya çıktı, ABD uçakları İngiltere'den havalandı

Göreve gelir gelmez Trump'la konuşmuştu: Sebebi ortaya çıktı

İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor

Fenerbahçe sezona bomba gibi başladı!
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu