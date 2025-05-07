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Bingöl'de İki Aracın Çarpıştığı Feci Kaza: 7 Yaralı

Bingöl'de İki Aracın Çarpıştığı Feci Kaza: 7 Yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bingöl'de iki aracın çarpıştığı feci kaza kamerada: 2'si ağır 7 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kanitaht Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen pikap ve araç çarpıştı. Kazada N.B., A.G., R.P., M.A., S.T., M.T. ve Ş.T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine oradan da Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN - 3.Sayfa
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