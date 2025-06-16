Bingöl'de Hapis Cezası Bulunan İki Kişi Yakalandı

Bingöl'de Hapis Cezası Bulunan İki Kişi Yakalandı
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Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu madde bulundurmaktan 2 yıl hapis cezası olan bir kişi cezaevine teslim edilirken, resmi belgede sahtecilikten 1 yıl 8 ay cezası bulunan diğer şüpheliye adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Bingöl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan yakalanan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli hakkında ise adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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