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Bingöl'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Bingöl'de Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç takla attı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Solhan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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