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Bingöl'de Fırtına Çatıları Uçurdu, Bir Çocuk Şans Eseri Kurtuldu

Bingöl'de Fırtına Çatıları Uçurdu, Bir Çocuk Şans Eseri Kurtuldu
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Bingöl'de etkili olan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçarken, çatından kopan bir parça koşan bir çocuğun üzerine düştü fakat çocuk yara almadan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bingöl'de etkili olan fırtına birçok evin çatısını uçurken, uçan bir parça ise çocuğun üzerinde geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Bingöl'de, fırtına ve yağış etkili oldu. Kent genelinde yağmurlar birlikte etkisini artıran fırtınadan dolayı birçok evin çatısı uçtu. Çatından kopan bir parça ise koşarak eve giden bir çocuğun üzerine düştü. Çocuk olayı yara almadan atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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