Bingöl'de Fırtına Çatıları Uçurdu, Bir Çocuk Şans Eseri Kurtuldu

Bingöl'de etkili olan fırtına birçok evin çatısını uçurken, uçan bir parça ise çocuğun üzerinde geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Bingöl'de, fırtına ve yağış etkili oldu. Kent genelinde yağmurlar birlikte etkisini artıran fırtınadan dolayı birçok evin çatısı uçtu. Çatından kopan bir parça ise koşarak eve giden bir çocuğun üzerine düştü. Çocuk olayı yara almadan atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BİNGÖL