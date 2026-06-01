Bingöl'de ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Bingöl'de bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aftor Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katle bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 vatandaşa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı