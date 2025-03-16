Bingöl'de Esrar Operasyonu: 41,32 Gram Ele Geçirildi
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 41,32 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapışan çalışmada esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları neticesinde; 41,32 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa