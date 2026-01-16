Haberler

Bingöl'de otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı

Bingöl'de otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Bingöl-Muş karayolunda bir otomobilin yola çıkan domuz sürüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Muş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde otomobil yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
