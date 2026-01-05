Haberler

Bingöl'deki cinayette 5 tutuklama

Bingöl'de bir kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.

Bingöl'de bir kişinin hayatını kaybettiği cinayet olayında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 1'ine adli kontrol kararı verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "03 Ocak 2026 günü saat 14.30 sularında merkez Karşıyaka Mahallesi Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana gelen kasten adam öldürme olayıyla ilgili yaşanan süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklama yapılmıştır. Söz konusu olayda, 27 yaşındaki Osman H. isimli şahıs, ateşli silahla yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayın hemen ardından Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde; olayın faili ve bağlantılı olduğu değerlendirilen şahısların tespitine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerden bir kısmı ilimizde, bir kısmı ise farklı illerde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Olayın firari şüphelisi olan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız şekilde devam etmektedir. Olayla ilgili adli tahkikat, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - BİNGÖL

