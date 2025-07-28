Bingöl'de Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Dereköy köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL