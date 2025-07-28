Bingöl'de Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Bingöl'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Dereköy köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
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