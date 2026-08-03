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Bingöl'de Son Bir Haftada 19 Tutuklama

Bingöl'de Son Bir Haftada 19 Tutuklama
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Bingöl'de jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 19'u tutuklandı. Çalışmalarda 5 bin 781 kök kenevir, çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak kazı malzemesi ele geçirildi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan gözaltına alınan 76 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Aynı tarihler arasında asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık, narkotik ve siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 5 bin 781 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarlar ve sayılarda uyuşturucu madde ile çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 53 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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