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Bingöl'de bir odunlukta çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

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Bingöl'de bir odunlukta çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
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Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi İhlas Caddesi'ndeki bir odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Bingöl'de meydana gelen odunluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi İhlas Caddesi'nde bulunan bir odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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