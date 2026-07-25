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Bingöl’de bir haftada 11 şüpheli yakalandı

Bingöl’de bir haftada 11 şüpheli yakalandı
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Bingöl’de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 2,94 gram esrar, 1,25 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca 3 şahsa idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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