Bingöl’de bir haftada 11 şüpheli yakalandı
Bingöl’de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 11 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 2,94 gram esrar, 1,25 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca 3 şahsa idari para cezası uygulandığı bildirildi.