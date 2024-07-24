Bingöl'de bıçaklı saldırgan dehşeti kamerada: 2 ölü, 7 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de madde bağımlısı bir şahıs, cadde üzerinde önüne gelene bıçakla saldırdı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahıs, yoldan geçen vatandaşlara bıçakla saldırmaya başladı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın bıçaklama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 13: 30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir sahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu iki 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.