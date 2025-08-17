Bingöl'de Besin Zehirlenmesi: 4 Kişi Helikopterle Hastaneye Nakledildi

Bingöl'de zehirlenen 4 vatandaş askeri helikopter ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyünde besin zehirlenmesi şüphesi ile 4 şahıs için ekipler seferber oldu. Ulaşımın güçlükle sağlandığı kırsal alanda 112 ekipleri köye kara yoluyla ulaşarak ilk müdahalelerini yaptı. Hastaların hastaneye hızlı nakil edilebilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile tahliye işlemi gerçekleştirildi. Hastalar hava yoluyla bölgeden alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BİNGÖL