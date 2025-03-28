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Bingöl'de Bayram Boyunca Dron Destekli Trafik Denetimleri Yapılacak

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Bingöl'de bayram tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetimler gerçekleştirilecek. Trafik ekipleri 7 gün 24 saat görev başında olarak olumsuzluklara anında müdahale edecek.

Bingöl'de bayram boyunca trafik denetimleri sıklaştırılacak

BİNGÖL - Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bölge Müdürlüğünce bayram boyunca dron destekli denetim gerçekleştirilecek.

Bayram tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla Bingöl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Bölge Trafik Denetleme Şube ve trafik ekipleri yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tutan trafik ekipleri, bayram boyunca 7 gün 24 saat görev başında olacak ve herhangi bir olumsuzluğa karşı anında müdahale edecek.

Yetkililer, sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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