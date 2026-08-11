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Bingöl'de Asansör Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Asansör Kazası: Genç İşçi Hayatını Kaybetti
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Bingöl'de bir inşaatta asansör kabini montajı sırasında üzerine kabin düşen 32 yaşındaki Muhammed Uyğur ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uyğur, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de asansör montajı sırasında meydana gelen iş kazasında, üzerine asansör kabini düşen 32 yaşındaki Muhammed Uyğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bingöl merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta asansör kabini montajı yapan 32 yaşındaki Muhammed Uyğur'un üzerine asansör kabini düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, emniyet ve itfaiye sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uyğur, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyğur, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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